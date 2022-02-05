Собянин поздравил с юбилеем народного артиста России Виктора Ракова

12:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поздравил с 60-летием народного артиста России Виктора Ракова. Официальная телеграмма была размещена на сайте мэра и правительства столицы.
"Актер большого таланта, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Ваши блистательные работы на сцене театра "Ленком" дарят зрителям радость встречи с искусством самой высокой пробы и являются гордостью российского театра", – написал градоначальник.
Собянин подчеркнул, что созданные Раковым образы "украшают десятки популярных фильмов".
Виктор Раков родился 5 февраля 1962 года в Москве. С 1984 года он работал в Театре имени Ленинского комсомола (современное название – театр "Ленком"). Наибольшую известность приобрел после постановок "Мудрец", "Юнона и Авось", "Мистификация" и других.
В кино Виктор Раков дебютировал раньше, в 1983 году. Он сыграл Гаврилу в картине "Клятвенная запись". Также снимался в фильмах "Убить дракона", "Мать", "Мастер и Маргарита" и некоторых других.
Актер удостоился звания народного артиста России в 2003 году. Также награжден орденом Дружбы и орденом Почета.
В январе Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Марину Неелову. Актрисе исполнилось 75 лет.
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