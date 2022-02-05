Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

12:30

Собянин поздравил с юбилеем народного артиста России Виктора Ракова

мэр Москвы культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил с 60-летием народного артиста России Виктора Ракова. Официальная телеграмма была размещена на сайте мэра и правительства столицы.

"Актер большого таланта, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Ваши блистательные работы на сцене театра "Ленком" дарят зрителям радость встречи с искусством самой высокой пробы и являются гордостью российского театра", – написал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что созданные Раковым образы "украшают десятки популярных фильмов".

Виктор Раков родился 5 февраля 1962 года в Москве. С 1984 года он работал в Театре имени Ленинского комсомола (современное название – театр "Ленком"). Наибольшую известность приобрел после постановок "Мудрец", "Юнона и Авось", "Мистификация" и других.

В кино Виктор Раков дебютировал раньше, в 1983 году. Он сыграл Гаврилу в картине "Клятвенная запись". Также снимался в фильмах "Убить дракона", "Мать", "Мастер и Маргарита" и некоторых других.

Актер удостоился звания народного артиста России в 2003 году. Также награжден орденом Дружбы и орденом Почета.

В январе Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Марину Неелову. Актрисе исполнилось 75 лет.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать