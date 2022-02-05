Собянин поздравил с юбилеем народного артиста России Виктора Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил с 60-летием народного артиста России Виктора Ракова. Официальная телеграмма была размещена на сайте мэра и правительства столицы.

"Актер большого таланта, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Ваши блистательные работы на сцене театра "Ленком" дарят зрителям радость встречи с искусством самой высокой пробы и являются гордостью российского театра", – написал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что созданные Раковым образы "украшают десятки популярных фильмов".

Виктор Раков родился 5 февраля 1962 года в Москве. С 1984 года он работал в Театре имени Ленинского комсомола (современное название – театр "Ленком"). Наибольшую известность приобрел после постановок "Мудрец", "Юнона и Авось", "Мистификация" и других.

В кино Виктор Раков дебютировал раньше, в 1983 году. Он сыграл Гаврилу в картине "Клятвенная запись". Также снимался в фильмах "Убить дракона", "Мать", "Мастер и Маргарита" и некоторых других.

Актер удостоился звания народного артиста России в 2003 году. Также награжден орденом Дружбы и орденом Почета.

В январе Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Марину Неелову. Актрисе исполнилось 75 лет.