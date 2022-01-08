13:50
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Марину Неелову. Телеграмма была опубликована на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Актрисе исполнилось 75 лет.
"Всенародно любимая актриса, Вы принадлежите к созвездию выдающихся деятелей отечественного искусства. В театре и кино Вами создана богатая галерея женских образов – драматических, комедийных, лирических. Вы убедительны во всех своих ролях, которые не просто играете, а проживаете", – написал градоначальник.
Собянин отметил, что театралы и зрители театра "Современник" будут рады увидеть новые работы артистки.
Марина Неелова родилась в 1947 году в Ленинграде. После окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии начала работать на "Ленфильме".
Ее театральная карьера стартовала в 1972 году в Тетре имени Моссовета. В 1974 году она перешла в "Современник" по приглашению Валерия Фокина и Константина Райкина. В кино Неелова известна по фильмам "Осенний марафон", "Сибирский цирюльник" и ряду других картин.
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