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Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Марину Неелову. Телеграмма была опубликована на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Актрисе исполнилось 75 лет.

"Всенародно любимая актриса, Вы принадлежите к созвездию выдающихся деятелей отечественного искусства. В театре и кино Вами создана богатая галерея женских образов – драматических, комедийных, лирических. Вы убедительны во всех своих ролях, которые не просто играете, а проживаете", – написал градоначальник.

Собянин отметил, что театралы и зрители театра "Современник" будут рады увидеть новые работы артистки.

Марина Неелова родилась в 1947 году в Ленинграде. После окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии начала работать на "Ленфильме".

Ее театральная карьера стартовала в 1972 году в Тетре имени Моссовета. В 1974 году она перешла в "Современник" по приглашению Валерия Фокина и Константина Райкина. В кино Неелова известна по фильмам "Осенний марафон", "Сибирский цирюльник" и ряду других картин.