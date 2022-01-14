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Спорт

00:22

Тарасова оценила выступление российских пар на ЧЕ по фигурному катанию

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне весь пьедестал парных соревнований заняли спортсмены из РФ. В частности, фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов расположились на первом месте, установив мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме баллов.

Помимо этого, второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третье место осталось за парой Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

По мнению Тарасовой, российские пары на чемпионате Европы показали отличные результаты.

"Все наши ребята сегодня – огромные молодцы", – подчеркнула тренер.

Она добавила, что все спортсмены из РФ заслужили место на пьедестале.

Ранее россиянка Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию.

За свое выступление спортсменка получила 90,45 балла, превзойдя собственное достижение, установленное на Гран-при России.

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