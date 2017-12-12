Собянин освободил от должности главу управы Красносельского района

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Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении главы управы Красносельского района столицы Натальи Мамоновой по собственному желанию.

В документе от 12 декабря говорится об освобождении ее от замещаемой должности и увольнении с государственной гражданской службы Москвы. Должность Мамонова занимала с декабря 2016 года.

В конце ноября мэр освободил от должности главу управы района Капотня Виктора Жукова, который также ушел с поста по собственной инициативе. Собянин подписал распоряжение о назначении Андрея Киселева на должность главы управы Рязанского района столицы, а также о назначении Юрия Сугакова главой управы района Коптево.