Григорян назначен на должность начальника МАДИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении Рудика Григоряна на должность начальника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Соответствующий документ размещен на сайте мэра столицы.

"Принять Р. Григоряна на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность начальника Московской административной дорожной инспекции", − говорится в документе.

Контракт с Григоряном заключен на срок полномочий мэра Москвы.

Ранее должность начальника МАДИ занимал Юрий Овсянников. В июле 2017 года Сергей Собянин освободил его от занимаемой должности. В качестве и.о. начальника инспекции Овсянникова сменил Андрей Сидоров.