Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин провел несколько кадровых перестановок.

Как передает Агентство "Москва", Собянин освободил Виктора Жукова от замещаемой должности главы управы столичного района Капотня. Отмечается, что Жуков покинул пост по собственной инициати­ве.

Мэр также подписал распоряжение о назначении Андрея Киселева на должность главы управы Рязанского района столицы. Служебный контракт с Киселевым заключен на срок полномочий мэра Москвы.

Кроме того столичный градоначальник подписал распоряжение о назначении Юрия Сугакова на должность главы управы столичного района Коптево.