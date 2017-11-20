Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

20 ноября, 20:20

Сергей Собянин провел несколько кадровых перестановок

Сергей Собянин мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин провел несколько кадровых перестановок.

Как передает Агентство "Москва", Собянин освободил Виктора Жукова от замещаемой должности главы управы столичного района Капотня. Отмечается, что Жуков покинул пост по собственной инициати­ве.

Мэр также подписал распоряжение о назначении Андрея Киселева на должность главы управы Рязанского района столицы. Служебный контракт с Киселевым заключен на срок полномочий мэра Москвы.

Кроме того столичный градоначальник подписал распоряжение о назначении Юрия Сугакова на должность главы управы столичного района Коптево.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать