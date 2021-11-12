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Технологии

12 ноября, 23:11

В Москве наградили победителей конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

мэр Москвы технологии

Фото: vk.com/mossobyanin

В Москве состоялось награждение победителей конкурса "Лидеры цифровой трансформации". Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на личной странице в социальной сети.

По словам градоначальника, в нынешнем году в состязании принимали участие 465 российских и зарубежных коллективов. Они должны были придумать полезные сервисы для Москвы с применением искусственного интеллекта.

"Команда ASA предложила лучший вариант интерактивной карты спортобъектов. Программисты из Москвы и Санкт-Петербурга – лучший сервис для библиотек, который дает персональные рекомендации по книгам. KEKDATA создала сервис поиска потерявшихся питомцев по видеокамерам", – написал Собянин.

Мэр добавил, что авторы лучших проектов получили по 1 миллиону рублей.

Ранее в пятницу, 12 ноября, президент РФ Владимир Путин призвал обратить пристальное внимание на развитие технологий и убрать барьеры для развития искусственного интеллекта. По словам главы государства, важно создать правильную нормативно-правовую среду.

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