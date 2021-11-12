В Москве наградили победителей конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

12 ноября, 23:11
Фото: vk.com/mossobyanin
В Москве состоялось награждение победителей конкурса "Лидеры цифровой трансформации". Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на личной странице в социальной сети.
По словам градоначальника, в нынешнем году в состязании принимали участие 465 российских и зарубежных коллективов. Они должны были придумать полезные сервисы для Москвы с применением искусственного интеллекта.
"Команда ASA предложила лучший вариант интерактивной карты спортобъектов. Программисты из Москвы и Санкт-Петербурга – лучший сервис для библиотек, который дает персональные рекомендации по книгам. KEKDATA создала сервис поиска потерявшихся питомцев по видеокамерам", – написал Собянин.
Мэр добавил, что авторы лучших проектов получили по 1 миллиону рублей.
Ранее в пятницу, 12 ноября, президент РФ Владимир Путин призвал обратить пристальное внимание на развитие технологий и убрать барьеры для развития искусственного интеллекта. По словам главы государства, важно создать правильную нормативно-правовую среду.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: