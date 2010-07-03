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17:44

Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи

мэр Москвы Сергей Собянин медицина

17:44

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва станет первым регионом в России, который перейдет на новые федеральные клинические рекомендации по профилю "онкология". Соответствующее постановление приняли на заседании президиума правительства Москвы.

Постановление предполагает переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций по химиотерапии. Как отмечается, Москва станет первым российским регионом, который сделает это в полном объеме на три года раньше установленного срока при лечении шести локализаций рака.

Благодаря использованию новых клинических рекомендаций все нуждающиеся больные смогут бесплатно получить наиболее эффективную таргетную и иммунную терапию. Уточняется, что необходимое лечение получат порядка 95 тысяч человек.

В рамках государственной программы "Столичное здравоохранение" на закупки лекарств в текущем году дополнительно выделено более 15 миллиардов рублей.

Как стало известно ранее, в феврале в бесплатной акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака, приняли участие более 18 тысяч москвичей. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Консультации проводили более 300 онкологов, колопроктологов, эндокринологов, онкологов-маммологов, онкогинекологов, онкоурологов и других специалистов.

мэр Москвы Сергей Собянин медицина

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