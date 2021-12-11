Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Здание мэрии Москвы впервые примет зрителей культурных мероприятий. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что в прошлом здание на Тверской улице было домом генерал-губернаторов Москвы. С ним связано немало знаковых моментов в истории города. Так, в XX веке здание даже передвигали, когда расширяли улицу.

"Теперь в нем будут проходить значимые культурные события. Первое – иммерсивный спектакль об истории дома", – рассказал Собянин.

Он подчеркнул, что дом открывается для зрителей впервые со времен генерал-губернаторов.

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