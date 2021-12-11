11 декабря, 22:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Здание мэрии Москвы впервые примет зрителей культурных мероприятий. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что в прошлом здание на Тверской улице было домом генерал-губернаторов Москвы. С ним связано немало знаковых моментов в истории города. Так, в XX веке здание даже передвигали, когда расширяли улицу.
"Теперь в нем будут проходить значимые культурные события. Первое – иммерсивный спектакль об истории дома", – рассказал Собянин.
Он подчеркнул, что дом открывается для зрителей впервые со времен генерал-губернаторов.
Ранее сообщалось, что океанариум в "Крокус Сити" к пятилетию со дня открытия запустил семейный спектакль "Тайна Наутилуса". Он доступен бесплатно для посетителей с 10 декабря при покупке входного билета.
В здании мэрии на Тверской будут проводить культурные мероприятия
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: