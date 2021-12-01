В Москве состоится премьера спектакля "Ван Гог. Дыхание звезд"

Фото: предоставлено пресс-службой мультимедийного спектакля "Ван Гог. Дыхание звезд"

В арт-пространстве "Зоодепо" 3 декабря состоится премьера мультимедийного спектакля "Ван Гог. Дыхание звезд".

Зрителям представят опыт комбинации живой игры актеров и созданного специально для проекта высококачественного проекционного контента. Для шоу был создан специальный павильон с огромными экранами, на которые проецируются изображения полотен великого художника. Всего будет продемонстрировано более 300 картин, эскизов и документальных фотографий мастера.

"До сегодняшнего дня спектакль с успехом демонстрировался в Дубае и Швейцарии, и мы надеемся, что он также понравится взыскательной московской публике. Думаю, что трогательная история гения в исполнении актеров московских театров на фоне огромных шедевров художника никого не оставит равнодушным", – рассказал организатор проекта Олег Маринин.

Сценарий основан на письмах художника к своему брату. В роли Винсента Ван Гога и его брата Тео – актеры московских театров Юрий Соколов, Николай Орловский, а также Петр Лойко и Альберт Ибрагимов. Мультимедийный спектакль – это шанс прожить жизнь Ван Гога и понять глубокое психологическое содержание его шедевров.