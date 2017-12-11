Два детсада в ТиНАО введут в эксплуатацию до конца года – Собянин

11 декабря 2017, 17:39
Два детских сада введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца 2017 года, рассказал Сергей Собянин.
Один находится в поселке Знамя Октября, другой – в Щапово. Учреждения примут 425 детей, добавил мэр Москвы. Кроме того, согласованы проекты четырех детсадов в Крюково, Саларьево, Южном и Северном Бутово. Их построят на средства инвесторов, написал мэр в микроблоге в Twitter.
Десять садов почти на три тысячи детей построят в ТиНАО в 2018 году. Они появятся в поселениях Марушкинское, Десеновское, Сосенское, Внуковское, Новофедоровское и Московский. Все здания возведут по индивидуальным проектам с разноцветными фасадами.
За последние пять лет в ТиНАО построили 31 детсад на 6325 мест, инвесторы возвели 27 дошкольных учреждений. До 2035 года в этих округах должно появиться около 300 дошкольных учреждений.
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