Круглый детский сад откроют на Варшавском шоссе

Фото: stroi.mos.ru

До конца года на Варшавском шоссе откроют круглый детский сад, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, такая форма здания ставит себя в противовес довольно строгой застройке окружающего района и станет одним из акцентов строящегося жилого комплекса.

Детский сад рассчитан на 220 человек. Его открытие позволит уменьшить очереди в детские сады. Такую задачу ставил Сергей Собянин.



Фасад трехэтажного здания визуально поделен на две части. Весь первый этаж будет остеклен, а второй и третий украсят фигурными окнами, напоминающими птиц и животных.



В детском саду смогут учиться девять групп. Самые младшие будут на первом этаже, средние на втором, и старшие – на третьем.

Также на первом этаже разместилась столовая и медицинский кабинет. На втором – методические помещения, спортивный зал и музыкальный кабинет. На третьем – кружковая для развивающих занятий и терраса для прогулок по эксплуатируемой кровле.