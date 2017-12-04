Круглый детский сад откроют на Варшавском шоссе

4 декабря, 13:29
Фото: stroi.mos.ru
До конца года на Варшавском шоссе откроют круглый детский сад, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, такая форма здания ставит себя в противовес довольно строгой застройке окружающего района и станет одним из акцентов строящегося жилого комплекса.
Детский сад рассчитан на 220 человек. Его открытие позволит уменьшить очереди в детские сады. Такую задачу ставил Сергей Собянин.
Фасад трехэтажного здания визуально поделен на две части. Весь первый этаж будет остеклен, а второй и третий украсят фигурными окнами, напоминающими птиц и животных.
В детском саду смогут учиться девять групп. Самые младшие будут на первом этаже, средние на втором, и старшие – на третьем.
Также на первом этаже разместилась столовая и медицинский кабинет. На втором – методические помещения, спортивный зал и музыкальный кабинет. На третьем – кружковая для развивающих занятий и терраса для прогулок по эксплуатируемой кровле.
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