Три детсада и две школы построят в Щербинке на бюджетные средства

1 декабря, 14:27
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Три детских сада и две школы планируется построить в Щербинке. Объекты внесены в городскую Адресную инвестиционную программу и будут построены на бюджетные средства, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.
Первый детский сад из запланированных введут в эксплуатацию в 2018 году. Здание расположится на улице Спортивная на месте двух старых детских садов, рассчитанных на 150 детей. Новый детский сад сможет принять почти вдвое больше детей – 280.
Четыре других объекта – два детских сада и две школы – построят в 2019 году. Детские сады на 125 детей каждый появятся на улице Овражная, школы будут располагаться на улицах Овражная и 40 лет Октября.
Всего в ближайшие два года на территории ТиНАО за счет бюджета Москвы построят более 20 объектов образования и здравоохранения. Также в ТиНАО построят более 165 километров дорог.
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