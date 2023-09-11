Собянин: в День города прошло более 150 крупных праздничных мероприятий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Порядка трех миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города в Москве. В выходные в городе прошли концерты, парады трамваев и речных судов, а также состоялось открытие крупных транспортных объектов, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

"День рождения Москвы – прекрасная традиция, которая позволяет каждому из нас ощутить себя частью большой московской семьи и окунуться в замечательную атмосферу нашего города", – написал мэр.

Он напомнил, что 9 сентября в столице состоялось открытие сразу трех важных транспортных объектов: МЦД-4, проспекта Багратиона и южного направления Московского скоростного диаметра.

Затем по всему городу прошло свыше 150 крупных праздничных мероприятий. Одним из главных событий стал большой концерт в "Лужниках", где выступили известные российские музыканты. Еще один крупный концерт состоялся на Поклонной горе.

Кроме того, в выходные москвичи и гости столицы могли стать свидетелями сразу трех парадов транспорта. По Москве-реке от Южного речного вокзала до Андреевского моста прошло больше 50 пассажирских судов. От депо имени Баумана до разворотного кольца "Останкино" прошел парад трамваев, а на Большой кольцевой линии метро – парад поездов.

Продолжал свою работу и Московский урбанистический форум. Послушать лекции и принять участие в мастер-классах можно было на площадках в "Лужниках", "Зарядье", Гостином Дворе и "Манеже".

Праздничные мероприятия подготовили 26 площадок "Московских сезонов", а также библиотеки, культурные центры и музеи. Например, детские школы искусств провели больше 40 концертов. А на ВДНХ и в других парках города можно было бесплатно попасть на аттракционы.

В праздничные дни в городе продолжали работать штабы акции "Москва помогает", в рамках которой идет сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В субботу, 9 сентября, во время торжественного мероприятия в концертном зале "Зарядье" с 876-летием столицы москвичей поздравил Владимир Путин. Он назвал Москву неповторимым по красоте, амбициозным мегаполисом и отметил, что именно в этом городе бьется сердце России.



Концерт в честь Дня города Москвы прошел в "Лужниках"