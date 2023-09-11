Около 400 ночных регистраций брака прошло в Москве этим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 400 пар поженились ночью в Москве за лето этого года. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ночью можно сыграть свадьбу во дворце бракосочетания № 1, на Северном речном вокзале и станции метро "Маяковская".

"Так, в самом популярном дворце бракосочетания № 1 в пиковый сезон изменили график работы: с июня по сентябрь увеличили количество мест по пятницам и стали проводить ночные церемонии по выходным. Всего во дворце бракосочетания № 1 летом поженились около 3 тысяч пар, а открытие ночных регистраций позволило повысить его доступность на 10%", – отметила заммэра.

Ракова уточнила, что ночью на Северном речном вокзале поженились 85 пар, на станции метро "Маяковская" брак зарегистрировали 11 пар.

Заммэра указала, что всего для молодоженов открыты свыше 30 площадок, куда вошли особняки и усадьбы, башни делового центра "Москва-Сити", площадки транспортного комплекса, стадион, "Москвариум", речной трамвайчик "Рэдиссон Ройал" и колесо обозрения на ВДНХ.

Ранее стало известно, что 23 июля в Москве поженились около 700 пар. Для заключения брака в этот день были доступны три выездные локации: башня "Око" в деловом центре "Москва-Сити", Оперный дом музея-заповедника "Царицыно" и бальный зал гостиницы "Хилтон Ленинградская". Кроме того, пары регистрировали отношения в семи столичных дворцах бракосочетания.

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