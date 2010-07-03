Собянин осмотрел итоги благоустройства квартала в районе Чистых прудов

14:19
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин осмотрел итоги основных работ по комплексному благоустройству улицы Чаплыгина и прилегающих к ней улиц и переулков, где находятся театры "Современник", Et Cetera, Московский театр Олега Табакова и детский музыкальный театр "Экспромт".
"У нас театральный город, и все театры должны быть обустроены с точки зрения общественного пространства, да и сами должны быть приведены в порядок, что мы с вами и сделали. Здесь территория очень интересная, историческая – между улицей Мясницкой и Покровкой", – сказал мэр в беседе со студентами театрального колледжа при Московском театре Олега Табакова и его художественном руководителе Владимире Машкове.
По его словам, обе улицы давно уже сделаны, много людей гуляют здесь и вечером, и практически ночью, и днем. "А вот между ними улочки были в плохом состоянии: темные, грязноватые. Сейчас стали такого хорошего, европейского уровня", – добавил глава города.
Собянин также поздравил учащихся с окончанием реконструкции общественного пространства, подчеркнув, что теперь возле их учреждения появилась новая комфортная территория.
Площадь благоустройства составила 7,4 гектара. Благоустроены улицы Чаплыгина, Макаренко и Жуковского, переулок Огородная Слобода, Большой и Малый Харитоньевские, Большой и Малый Козловские переулки.
Тротуары расширили и замостили гранитной плиткой. На проезжей части отремонтировали асфальт. Вдоль улиц установили 237 опор освещения, 94 малые архитектурные формы и 17 навигационных стел. Кроме того, уложено 5,4 тысячи квадратных метров газонов. Отреставрированы фасады 42 зданий. Приведены в порядок двор Театра Олега Табакова, территория Дворца бракосочетаний.
В 2019 году комплексное или частичное благоустройство охватило около четырех тысяч городских объектов – улиц, площадей, дорог, парков и дворов. Основные работы были завершены в конце августа.
Ранее сообщалось, что более 1 300 памятников архитектуры было отреставрировано в Москве за последние годы. Около 500 из них было отреставрировано за счет частных инвесторов. С 2010 года количество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, снизилось более чем в пять раз. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 до 94 процентов.
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