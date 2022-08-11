Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 24 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин ответит на вопросы жителей столицы 24 августа в прямом эфире телеканала "ТВ Центр". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы задать свой вопрос, нужно заполнить специальную форму на портале. Требуется указать имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая интересует. Кроме того, главе города можно отправить видеовопрос.

Прямая трансляция будет доступна в 20:00 24 августа на сайте мэра Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что в столице продолжится реализация программы развития качественной и своевременной паллиативной помощи.

Мэр города осмотрел после комплексной реконструкции Московский многопрофильный центр паллиативной помощи. Здесь будет открыт дом сестринского ухода "Коломенское". Собянин сделал акцент на том, что этот центр будет предусматривать обслуживание и уход на дому. По его словам, в таких услугах нуждаются тысячи жителей Москвы, которые оказались в трудной жизненной ситуации.