Собянин утвердил выплаты участникам Всероссийской олимпиады школьников

15:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Размер поощрительных выплат для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников утвердил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что решение об отмене завершающего этапа было принято из-за пандемии коронавируса. В нем имели право принять участие 1 тысяча 657 московских школьников. Из них 540 выпускников 11 классов, набравших проходные баллы в ходе регионального этапа, которые приказом Минпросвещения России были признаны призерами Всероссийской олимпиады текущего года. Также в заключительном этапе текущего года имели право принять участие 154 победителя и призера олимпиады 2018-2019 учебного года.
Как уточнили в пресс-службе, для призеров олимпиады размер выплат составит 300 тысяч рублей. Остальные члены сборной Москвы получат по 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что школьники Москвы завоевали 48 дипломов Открытой олимпиады по программированию. Всего в соревновании приняли участие более 400 учащихся из школ России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Болгарии и Сербии.
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