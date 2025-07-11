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11 июля, 19:12

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как в этом году Москва отметит День города

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

День города в Москве отметят на окружных и районных площадках во всех округах города, заявил Сергей Собянин в беседе с РИА Новости.

По его словам, власти столицы организуют День города "широко с точки зрения географии". Однако праздничные мероприятия пройдут в спокойно, без "ультрапопулярных" событий, которые не создадут давку.

Празднование Дня города пройдет 13 и 14 сентября. Столица отметит 878-й день рождения.

Праздничная программа традиционно охватит исторический центр, парки, а также учреждения культуры, образования и соцзащиты. Вместе с тем площадки будут организованы и в жилых районах столицы.

При этом в прошлом году в честь 877-летия Москвы состоялось свыше 150 крупных мероприятий. Тогда в праздновании приняли участие около 3 миллионов человек.

"Мой район. Новости": Москва отметит День города 13 и 14 сентября

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