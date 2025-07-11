Мэр Москвы: инвестиции в основной капитал за последние годы выросли почти вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объем инвестиций в основной капитал Москвы удвоился за последние годы, например, в январе 2025 года прирост составил около 8%, сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Как подчеркнул мэр, в условиях экономического спада город сумел не только обеспечить стабильное развитие, но и продемонстрировать высокие темпы роста. В частности, индекс промышленного производства увеличился почти на 7%, а средний показатель за последние пять лет достиг 4,7%.

"Если мы с вами посмотрим пятилетку до 2020 года, то Москва росла с темпом 1–2% в год", – отметил градоначальник.

Собянин обратил внимание на значительное продвижение столицы в развитии высокотехнологичного сектора, что поспособствовало созданию новых центров компетенций.

Более того, высокотехнологичную промышленность мэр назвал ключевым фактором экономики мегаполиса, поскольку ее рост требует развития информационных технологий, науки, инноваций и подготовки квалифицированных специалистов.

Вместе с тем он сделал акцент на экспорте столичных товаров. По его словам, около трети московских производителей отправляют свои изделия в другие регионы России и за границу. При этом международному сотрудничеству способствуют городские и федеральные программы поддержки экспортного потенциала.

Мэр ранее указывал, что, по данным Минэкономразвития, Москва занимает лидирующие позиции среди российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). На оценку влияют результаты реализации проектов региона с частным бизнесом, а также открытость органов власти.

По итогам 2024 года инвестиции в основной капитал Москвы превысили 8 триллионов рублей, что более чем на 4% больше, чем годом ранее. Власти столицы заключили 10 концессионных соглашений. Крупнейшие из них – строительство школы "Сколка" на 825 учеников, строительство дорог, предприятий и проекты в области здравоохранения.