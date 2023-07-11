Собянин заявил о скором завершении строительства второй очереди технопарка в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде планируется завершить к концу этого года, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сейчас возводим 3 лабораторных и 3 производственных корпуса, где будет не меньше 668 рабочих мест", – уточнил столичный градоначальник.

Собянин отметил, что на строительство выделят дополнительные средства. Как отметил московский мэр, на площадке уже располагаются 6 производственных и научно-лабораторных корпусов. На них работают 30 высокотехнологичных компаний. Предприятия занимаются научными исследованиями, производством микроэлектроники, оптики и медицинских изделий, подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы резюмировал, что на данный момент общий объем инвестиций в развитие технопарка составляет 1,9 миллиарда рублей.

Ранее Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич". Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов отметил, что правительство столицы много лет качественно решает вопросы развития инфраструктуры войск.

Кроме того, по словам Золотова, благодаря действиям правительства укрепляется материальная база подразделений, а также растет уровень социальной защищенности личного состава.

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