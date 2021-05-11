Собянин учредил памятный знак "80 лет Битвы за Москву"

14:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Памятный знак "80 лет битвы за Москву" утвердил Сергей Собянин. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства города.
Почетный знак получат 3 тысячи здравствующих участников обороны Москвы. В столице сейчас проживают 1 075 из них.
"Нагрудный знак будет изготовлен из металла золотистого цвета в форме круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне знака будут изображены три танка и шеренги советских воинов. Надпись "Битва за Москву" будет размещена в верхней части знака, а низ обрамлен лавровой ветвью", – говорится в сообщении.
В декабре текущего года планируется завершить вручение памятных знаков. Это будет сделано к 80-й годовщине контрнаступления советских войск.
Ранее Москва отметила 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. В параде на Красной площади приняли участие 37 пеших парадных расчетов, свыше 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов.
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