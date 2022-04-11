Собянин обратился к москвичам в честь Международного дня освобождения узников концлагерей

11:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин обратился к жителям столицы в честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.
"77 лет назад интернациональное восстание в Бухенвальде смело тюремные ворота, чтобы открыть дорогу к свободе и жизни тысячам людей", – отметил градоначальник.
Этим событием, как уточнил мэр, была поставлена точка в существовании фабрики смерти как одного из символов фашистских преступлений.
"Мы чтим память погибших в концлагерях, восхищаемся мужеством и силой духа тех, кто выдержал нечеловеческие испытания", – отметил Собянин.
По словам мэра, на сегодняшний день в Москве проживают около 4 тысяч узников фашизма.
"Вы были еще детьми, когда гитлеровцы оторвали вас от семьи и от Родины, подвергли страданиям и истязаниям. Детские впечатления – самые сильные, вы пронесли их через всю жизнь как свидетельство нацистских преступлений, которые не имеют срока давности", – заявил градоначальник.
Собянин выразил благодарность жителям столицы за активное участие в жизни города, большой личный вклад в сохранение исторической памяти, бесценные уроки стойкости, мудрости и патриотизма.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое случилось в 1945 году.
В прошлом году мемориальная акция памяти узников нацистских концлагерей состоялась у Музея Победы в Москве. В акции приняли участие бывшие малолетние заключенные концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны и учащиеся столичного региона.
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