Оформление цифровых пропусков для поездок по Москве начнется 13 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сергей Собянин в личном блоге описал порядок получения и использования цифровых пропусков, которые вводятся для передвижения по Москве и Московской области на любом виде личного и общественного транспорта.

Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений", – пояснил мэр.

Он отметил, что проверка будет проводиться через соответст­вующие информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте.

Собянин объяснил, что пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые четыре знака означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске позволит сотрудникам контролирующих органов быстро проверять сведения.

Получить пропуск можно по sms на короткий номер 7377, по телефону +7 (495) 777-77-77, а также на портале mos.ru. Для этого нужно выбрать услугу "Получение цифрового пропуска на передвижение по городу", заполнить необходимые данные и отправить заявку.

Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить (записать, сфотографировать или сделать скриншот). Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если она будет указана.

Пропуска делятся на три категории: для поездок в медучреждения будут выдаваться на один день с указанием конкретного учреждения (их количество в течение недели ограничено не будет); безлимитные пропуска для поездок, связанных с работой, будут выдаваться на срок до 30 апреля включительно; для личных поездок (в магазин, на дачу, на вокзал и тому подобное) будет действовать один день, а число таких пропусков в неделю ограничено двумя.

Между Москвой и Московской областью будет действовать "роуминг" цифровых пропусков. Для поездки "Москва – Московская область" и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru. Жителям Московской области нужно будет заказывать пропуск для поездок в Москву на своем сайте. Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск.

Цифровые пропуска не требуются лицам младше 14 лет, а также для поездок в служебных целях военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, судей и иных служащих с удостоверениями установленного государством образца.

При подаче заявки на получение пропуска для поездок на личном автомобиле следует сообщить его государственный регистрационный номер. Для поездок в общественном транспорте в заявке необходимо указать номер карты "Тройка" или "Стрелка" при их наличии.

Мэр отметил, что находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу. Хранение и обработка персональных данных будут осуществляться в соответствии с законодательством о персональных данных, а по окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена.

Собянин также допустил возможность возникновения технических проблем, и призвал набраться терпения. "Уверен, что вместе мы освоим и наладим эту систему", – заключил он.

За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах. Выписано по выздоровлении 1045 человек, из них за последние сутки – 250.