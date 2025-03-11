Собянин сообщил о 65 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили еще пять БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы, утром 11 марта. Таким образом, российские силы ликвидировали всего 65 беспилотников на подлете к столице.

"ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака еще 5 БПЛА", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков БПЛА.

Этой ночью вражеские дроны были уничтожены в том числе над территориями городских округов Домодедово и Раменское. Предварительно, пострадавших среди мирных граждан не выявили.

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.