Собянин объявил о завершении четвертого сезона "Спортивных выходных"

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В Москве завершился четвертый сезон проекта "Спортивные выходные", заявил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Завершился четвертый сезон «Спортивных выходных». Классный проект. Можно бесплатно заниматься с тренерами на свежем воздухе, знакомиться, общаться. На занятия порой приходят три поколения одной семьи", – написал Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что тренировки можно продолжить онлайн вместе с Youtube-каналом проекта. Это позволит избежать большого перерыва.

Ранее Собянин заявил о росте объема производства в Москве на 20%. По его словам, в среднем в Москве производится в 1,5 раза больше промышленной продукции на душу населения, чем по России.

