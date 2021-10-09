Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин поздравил сборную Москвы с победой в национальном чемпионате "Навыки мудрых". О результатах столичной команды градоначальник написал на своей странице во "ВКонтакте".

Глава города пояснил, что национальный чемпионат "Навыки мудрых" представляет собой соревнования по стандартам #WorldSkills, которые проводятся среди специалистов старше 50 лет.

Столичные мастера завоевали 22 медали, из которых 13 – высшей пробы.

"Поздравляю, вы действительно лучшие в своем деле!", – написал Собянин.

Ранее сообщалось, что российская сборная одержала победу на чемпионате профессионального мастерства EuroSkills 2021, итоги которого подвели в Австрии. Российская сборная завоевала 13 золотых медалей по основным соревновательным компетенциям. Также отечественная команда получила шесть серебряных, восемь бронзовых медалей и пять медальонов за профессионализм.

