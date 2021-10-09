15:23
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил сборную Москвы с победой в национальном чемпионате "Навыки мудрых". О результатах столичной команды градоначальник написал на своей странице во "ВКонтакте".
Глава города пояснил, что национальный чемпионат "Навыки мудрых" представляет собой соревнования по стандартам #WorldSkills, которые проводятся среди специалистов старше 50 лет.
Столичные мастера завоевали 22 медали, из которых 13 – высшей пробы.
"Поздравляю, вы действительно лучшие в своем деле!", – написал Собянин.
Ранее сообщалось, что российская сборная одержала победу на чемпионате профессионального мастерства EuroSkills 2021, итоги которого подвели в Австрии. Российская сборная завоевала 13 золотых медалей по основным соревновательным компетенциям. Также отечественная команда получила шесть серебряных, восемь бронзовых медалей и пять медальонов за профессионализм.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: