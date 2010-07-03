Собянин рассказал о благоустройстве Овчинниковской и Озерковской набережных

11:34
Фото: sobyanin.ru
В Замоскворечье завершили работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных. Там появилось еще одно комфортное и уютное общественное пространство, написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
"Это кусочек старой, купеческой Москвы, где традиционно было много офисов и машин, но мало пространства для пешеходов. Узкие тротуары не самое удобное место для прогулок и отдыха. Повернуть набережные лицом к людям помогло благоустройство", – отметил мэр.
На набережных протяженностью почти три километра расширили и замостили тротуары. Организованы зоны отдыха у воды, разбиты газоны. В ходе работ высадили порядка 1,3 тысячи кустарников. Поздней осенью там высадят более 100 деревьев, которые визуально отделят пешеходную зону от проезжей части.
Проезжую часть сократили с двух до одной полосы, ее ширину привели к нормативу. На набережных появились два новых сквера – на пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом и между Садовническим мостом и Средним Овчинниковским переулком.
Также благоустроили Большой Татарский, Озерковский и Средний Овчинниковский переулки. Завершены работы в четырех дворах. На спортивной площадке у дома №12 на Озерковской набережной установили скамью и ограждение из стальной 3D-сетки с полимерным покрытием для поглощения шума.
В ближайшее время приведут в порядок еще пять дворов. На детских площадках заменят покрытие и игровое оборудование.
Ранее завершилось благоустройство сквера на улице Красный Казанец в Вешняках. Там установили детскую площадку с качелями и горками. По соседству обустроили вторую – спортивную – площадку с тренажерами и турниками.
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