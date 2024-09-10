Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Фото: Министерство обороны РФ

Еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы, был сбит силами ПВО Минобороны РФ в Раменском городском округе в ночь на вторник, 10 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дрона, добавил мэр Москвы.

Мэр Москвы ранее сообщал о ликвидации БПЛА в городском округе Люберцы и Раменском. Кроме того, четыре беспилотника были сбиты в районе Подольска, еще два – в городском округе Домодедово.