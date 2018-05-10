Благоустройство китайского парка у ДЦ "Парк Хуамин" началось в Москве

Благоустройство китайского парка началось около делового центра "Парк Хуамин" в Останкинском районе столицы, сообщил Сергей Собянин.

В своем микроблоге в Twitter он написал, что в парке появятся типичные для китайского ландшафта растения. Там уже высадили порядка 20 молодых деревьев, вырыли пруд, стартовала также установка деревянных пешеходных дорожек.

Китайский деловой центр "Парк Хуамин" на улице Вильгельма Пика построят летом 2018 года, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. Офисно-гостиничный комплекс возводят недалеко от станции метро "Ботанический сад".

Это 22-этажное здание гостиницы, 21-этажное офисное здание, 12-этажный апарт-отель и четырехэтажное здание, объединяющее башни в единую архитектурную композицию. В последнем откроют три ресторана: с китайской и авторской кухней и для завтраков. Помимо этого, там разместят фитнес-центр с бассейном, спа и салоном красоты; магазины и банки.

Парк должен занять значительную территорию − более пяти гектаров. Здесь высадят около двух тысяч растений, сделают деревянные мостики, светильники, скамьи для отдыха. Кроме того, там построят китайский ресторан на 240 мест, дом чайных церемоний и выставочный комплекс. Все строения будут выполнены в классическом китайском стиле с пагодами.