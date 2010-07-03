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Мэр Москвы

18:21

Возле станции метро "Динамо" восстановили два мозаичных панно

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершилась реставрация двух мозаичных панно рядом со станцией метро "Динамо". Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Реставраторы восстановили два мозаичных панно возле метро "Динамо". В последние годы они были в аварийном состоянии, осыпались и пошли трещинами. Теперь работы художников Эльвиры Жерносек и Мартуни Потикяна украшают новый променад", – написал мэр в своем аккаунте в Instagram.

Обновленные панно "Спорт" и "Спорт и дети" жители города смогут увидеть в новой зоне отдыха. Она будет предназначена для отдыха москвичей и туристов, однако автомобили заезжать на нее не смогут – для машин построят подземный паркинг.

Главным местом благоустроенной территории станет пешеходная галерея, на которой установят арт-объекты и фонтаны. Центральным историческом объектом зоны станет Царский павильон, построенный в 1882 году.

В ноябре Москву признали одним из самых привлекательных для туристов городов мира, присвоив ей World Travel Awards. Кроме того, столица вошла в десятку лучших мегаполисов по версии международного агентства Resonance Consultancy, обогнав Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.

Также Москва стала единственным европейским городом, получившим Международную урбанистическую премию, обойдя конкурентов из Азии и Америки.

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