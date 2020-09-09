15:08
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин поздравил парк "Зарядье" с трехлетием. Мэр отметил, что за это время в парке побывали 30 миллионов человек.
"Парк стал любимой площадкой для масштабных городских праздников", – написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Градоначальник отметил, что "Парящий мост" и концертный зал в "Зарядье" являются уникальными сооружениями.
"Аттракционы для маленьких и взрослых, гастрономический центр, парковка – здесь можно прекрасно провести весь день. С днем рождения, "Зарядье", – написал мэр.
Как стало известно ранее, обновленное здание Старого Английского двора стало частью парка "Зарядье". 5 сентября там прошли первые экскурсии для посетителей.
Знакомиться с экспонатами музея гости могут каждые 30 минут индивидуально или в составе экскурсионной группы не больше 10 человек. Для групп из 15 человек проводятся уличные экскурсии без посещения музея. Посетить Старый Английский Двор можно также в рамках исторического экскурсионного маршрута по "Зарядью". Осмотр доступен индивидуально или с экскурсоводом.
Парк "Зарядье" празднует трехлетие
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