Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин поздравил парк "Зарядье" с трехлетием. Мэр отметил, что за это время в парке побывали 30 миллионов человек.

"Парк стал любимой площадкой для масштабных городских праздников", – написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Градоначальник отметил, что "Парящий мост" и концертный зал в "Зарядье" являются уникальными сооружениями.

"Аттракционы для маленьких и взрослых, гастрономический центр, парковка – здесь можно прекрасно провести весь день. С днем рождения, "Зарядье", – написал мэр.

Как стало известно ранее, обновленное здание Старого Английского двора стало частью парка "Зарядье". 5 сентября там прошли первые экскурсии для посетителей.

Знакомиться с экспонатами музея гости могут каждые 30 минут индивидуально или в составе экскурсионной группы не больше 10 человек. Для групп из 15 человек проводятся уличные экскурсии без посещения музея. Посетить Старый Английский Двор можно также в рамках исторического экскурсионного маршрута по "Зарядью". Осмотр доступен индивидуально или с экскурсоводом.

