Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов 2023 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил награды победителям ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" в концертном зале "Зарядье". Мероприятие прошло в преддверии Дня строителя.

По словам мэра города, столичные строители выполняют свою работу качественно и профессионально.

"И от имени всех москвичей я благодарю вас за вашу работу, за ваш талант и душу, которую вы вкладываете в строительство нашего замечательного, любимого города Москва. С праздником!" – сказал Собянин.

Глава города также отметил вклад, который вносят строители в развитие Москвы.

"И конечно, на нас с вами лежит огромная ответственность за то, чтобы наш город был с каждым годом более современным, красивым, и уютным", – добавил он.

Всего для участия в конкурсе было подано 142 заявки по 13 номинациям, победителями в итоге стали 15 проектов. Проектом года стал восточный участок Московского скоростного диаметра (от улицы Лухмановской до выхода на федеральную трассу М12 "Восток").

Собянин ранее открыл новый участок автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Как отметил мэр, это основная магистраль ТиНАО, дублер МКАД, соединяющий пять городских магистралей. Ожидается, что трасса поможет значительно улучшить транспортную доступность поселка Коммунарка и района Южное Бутово.