Собянин сообщил о начале строительства учебного корпуса на территории школы в Куркине

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В районе Куркино на территории школы № 1298 началось строительство нового учебного корпуса. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

"Начали строить на территории школы № 1298 в Куркине учебный корпус на 550 мест", – говорится в опубликованной записи.

Градоначальник уточнил, что в новом здании на улице Юровской разместят начальную школу, садик и консультативный психолого-педагогический центр для детей. Во дворе появятся игровые площадки.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в столичном районе Лефортово построят школу-гигант на 1 150 мест. Здание сделают удобным для детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо лифтов, в школе установят пандусы и тактильные указатели.

