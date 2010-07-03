Собянин поделился впечатлениями от участия в акции "Бессмертный полк"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сергей Собянин поделился впечатлениями от участия в общероссийской акции "Бессмертный полк".

По его словам, участников акции объединяет память. Мэр отметил, что каждый раз, входя в колонну "Бессмертного полка", он чувствует особую атмосферу.

"Москвичи разных поколений, гости со всей России, люди разных профессий и национальностей идут плечом к плечу, будто это близкие люди. Их роднит память, фотографии, которые они несут. Фото людей воинского братства, одной Победы, одной трагедии. Светлая память роднит нас всех", – написал мэр в своем Twitter.

Он также подчеркнул, что в его семье четыре фронтовика – старшие братья его отца. Двое из них не вернулись с войны.

Ранее Сергей Собянин присоединился к шествию "Бессмертного полка", неся портрет своего дяди Филиппа Собянина, прошедшего Великую Отечественную войну.

Вместе с изображением дяди на портрете упомянуты остальные сыновья его деда, которые тоже сражались на фронте или стали тружениками тыла.

В семье деда столичного мэра – Федора Мартемьяновича Собянина – выросли пять сыновей. Четверо из них сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Иван Собянин был призван в ряды Красной Армии Ханты-Мансийским райвоенкоматом по мобилизации. Сражался в звании рядового пехотинца. В 1985 году был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Умер в 1988 году.

Филипп Собянин был призван по мобилизации Ханты-Мансийским райвоенкоматом. Его боевой путь начался на Пензенской земле, в поселке Ахуны, где в октябре 1943 году была сформирована 68-я зенитно-артиллерийская дивизия резерва Главного командования. Филипп Федорович был награжден медалью "За отвагу". А закончилась для него война в мае 1945 года в Праге. В 1985 году Филипп Собянин был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Умер в 1985 году.

Рядовой Герасим Собянин был призван в Красную армию с началом войны. Он погиб в возрасте 24 лет в феврале 1942 года. Рядовой Петр Федорович Собянин служил в армии с 1940 года. Он погиб в марте 1943 года в возрасте 23 лет.