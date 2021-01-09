Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

18:55

Собянин напомнил о необходимости соблюдения санитарных норм на катках Москвы

мэр Москвы город досуг

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице работают более 200 катков с искусственным льдом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Глава города напомнил, что на них необходимо соблюдать санитарные правила. Собянин отметил, что сотрудники катков следят за количеством гостей во избежание скопления людей.

"В раздевалках и пунктах проката надо надевать маски и перчатки. Но, тем не менее, катание на свежем воздухе приносит истинное удовольствие и самые позитивные эмоции", – написал глава города.

Ранее Собянин призвал жителей Москвы лучше узнать свой район в новогодние праздники. Он также отметил, что горожане могут посетить катки "Московских сезонов", а также прогуляться по обновленным паркам и набережным.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать