Собянин призвал жителей Москвы в новогодние праздники лучше узнать свой район

Фото: vk.com/ Сергей Собянин



Жители столицы в новогодние праздники могут лучше узнать свой район, прогуливаясь по обновленным набережным и паркам. Об этом заявил Сергей Собянин на странице "ВКонтакте".

По словам мэра Москвы, горожане также смогут посетить катки "Московских сезонов".

"В последние годы районы Москвы заметно преобразились. Жители предлагали идеи, как обновить парки и скверы, расширить пешеходные зоны, где нужны новые детские и спортивные площадки", – написал Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что предложения и идеи москвичей учитывались в рамках проекта "Мой район".

Как подчеркивает Сергей Собянин, важно, чтобы у каждого жителя города было рядом с домом комфортное место для отдыха.

"В эти праздничные дни из-за пандемии город отказался от проведения массовых гуляний. Но это не повод оставаться дома", – обращает внимание он. Сергей Собянин считает, что в это время можно будет лучше изучить свой район, погулять по набережным.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве района Левобережного. Мэр подчеркнул, что там был открыт ФОК "Речной" и филиал 45-й поликлиники.