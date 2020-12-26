Собянин рассказал о благоустройстве района Левобережный

17:32
Фото: vk.com/mossobyanin
Левобережный район Москвы за последние годы сильно изменился благодаря благоустройству, а также реконструкции и строительству соцобъектов. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Мы благоустроили большие зеленые зоны – "Левобережный" и парк Дружбы. Отреставрировали жемчужину Москвы – Северный речной вокзал, привели в порядок территорию парка. В них снова с удовольствием отдыхают москвичи", – написал мэр.
Собянин подчеркнул, что в последние годы в Левобережном был открыт ФОК "Речной" и филиал 45-й поликлиники.
"Завершаем строительство большой школы на 1, 9 тысячи мест. Отреставрировали знаковый для местных жителей кинотеатр "Нева" – теперь там большой досуговый центр. Улучшили транспортную доступность района – построили новую станцию метро "Беломорская", – отметил градоначальник.
Ранее сообщалось, что современная прогулочная зона появится в Левобережном районе столицы. В рамках проекта прогулочная зона растянется почти на 800 метров. На территории появятся лежаки, скамейки, детская площадка и кафе. Для спуска к реке предусмотрена удобная лестница. Площадка будет доступна для круглогодичного использования: летом здесь будут концертная сцена, лекторий, открытый кинотеатр и зона выставок, а зимой – каток и павильоны для проведения ярмарок.
Собянин открыл здание и парк Северного речного вокзала
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