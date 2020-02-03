Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Современная прогулочная зона появится в Левобережном районе Москвы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Концепцию благоустройства набережной Москвы-реки для жилого комплекса Aquatoria на Ленинградском шоссе разработало архитектурное бюро IND architects. В рамках проекта прогулочная зона растянется почти на 800 метров. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, она станет продолжением набережной.

"Реконструкция и развитие набережных являются одной из приоритетных задач города, и у IND architects получился действительно современный и функциональный проект. Набережная обеспечивает связь с рекой и подразумевает создание многофункционального общественного пространства. На участке протяженностью около 800 метров будет множество инфраструктурных объектов и зон для отдыха и спорта", – подчеркнул он.

Генеральный директор архитектурного бюро Амир Идиатулин, в свою очередь, отметил, что на территории вдоль Москвы-реки должен появиться ландшафтный парк, центральным элементом которого станет площадь для проведения мероприятий в виде амфитеатра. Он уверен, что концепция архбюро понравится как любителям активного отдыха, так и тем, кто хочет просто расслабиться на природе.

На территории появятся лежаки, скамейки, детская площадка и кафе. Для спуска к реке предусмотрена удобная лестница. Площадка будет доступна для круглогодичного использования: летом здесь будут концертная сцена, лекторий, открытый кинотеатр и зона выставок, а зимой – каток и павильоны для проведения ярмарок.

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