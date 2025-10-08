Собянин поздравил работников допобразования с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил преподавателей дополнительного образования с профессиональным праздником. По его словам, их труд делает Москву городом возможностей для каждого ребенка.

День работника допобразования отмечается в России 8 октября. В этой сфере заняты тысячи московских преподавателей, которые помогают детям раскрывать таланты, отметил он.

В частности, педагог по шахматам центра детского и юношеского творчества "Бибирево" Владимир Уманский вырастил трех международных гроссмейстеров, нескольких международных мастеров и мастеров спорта РФ.

Воспитанники руководителя творческих объединений "Художник" и "Керамика" в Доме детского творчества на Таганке Евгении Кузнецовой стали победителями и призерами городских и всероссийских конкурсов по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

В свою очередь, ученики лидера турклуба "Гольфстрим" в центре детского и юношеского творчества "Бибирево" Анастасии Алюниной вошли в столичную сборную по спортивному туризму и регулярно занимают призовые места, рассказал мэр.

Власти помогают активно развивать сферу дополнительного образования. В настоящее время в столице открыто более 135 тысяч кружков и секций.

"Организовали во всех школах и колледжах спортклубы, открыли свыше 30 тысяч спортивных секций. Большое внимание уделяем патриотическому воспитанию, волонтерскому движению, творческим и туристическому направлениям", – добавил Собянин.

Ранее глава города учредил поощрительные гранты в сфере допобразования в области культуры и искусств. Их получат школы, которые успешно реализуют программы по художественному образованию и эстетическому воспитанию детей. Вручаться гранты будут по итогам каждого учебного года.