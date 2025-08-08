Собянин: 38 социальных объектов введено в Москве с начала 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Создание социальной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений в Москве. С начала года ее пополнили 38 объектов, заявил Сергей Собянин, подводя итоги работы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"В Москве сохраняются высокие темпы ввода недвижимости. Основными задачами остаются возведение домов по программе реновации, создание комфортной и сбалансированной городской среды, а также развитие транспортного каркаса", – написал мэр в своем телеграм-канале.

В настоящее время в городе одновременно строят 17 станций метро, включая Рублево-Архангельскую линию. Кроме того, специалисты приступили к проходке Бирюлевского радиуса.

По словам Собянина, с 2025 по 2028 год в Москве планируется возвести еще около 200 школ, детских садов, поликлиник, больничных корпусов, спорткомплексов и других зданий. В их число войдут многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира в Сокольниках, новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове, комплекс зданий Центрального Московского ипподрома на Беговой улице и лечебно-диагностический комплекс НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

В Москве за последние два года было построено 30 образовательных объектов за счет городского бюджета. Общая площадь зданий превысила 217 тысяч квадратных метров. Это позволило создать свыше 13,1 тысячи дополнительных мест.