Собянин: детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня

15:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Работа детских садов в городе будет возобновлена с 23 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
"Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения", – отметил градоначальник. Кроме того, глава города добавил, что в обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения.
При этом с 23 июня планируется снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. "А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", – добавил глава города.
Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и график пропусков с 9 июня.
Со вторника вновь заработают социальные карты. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня.
К работе возвращаются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. В полном объеме восстанавливается работа каршеринга.
Кроме того, к обычной работе могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театрам, концертным организациям и циркам разрешено возобновить репетиции. Москвичи вновь смогут посещать городские кладбища.
С 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. К прежней работе вернутся библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.
Собянин: пропуска и самоизоляция в Москве отменяются с 9 июня
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