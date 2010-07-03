Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил социальных работников столицы с профессиональным праздником, который отмечается в РФ 8 июня. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Профессиональный праздник объединяет десятки тысяч москвичей, занятых в системе социального обслуживания города. Верные своему благородному призванию, вы заботитесь о пожилых людях, инвалидах, сиротах, семьях с детьми – обо всех тех, кто нуждается в особом внимании и уходе", – указано в поздравлении.

Мэр отметил, что в городе действует система социальной защиты населения, охватывающая более четырех миллионов человек. Столица постоянно совершенствует систему, внедряет новые эффективные технологии и формы обслуживания населения.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за чуткость и заботу! За то, что всегда на совесть работаете с людьми и для людей", – резюмировал Собянин.

Социальная поддержка – один из главных приоритетов в работе столичного правительства. В 2018 году жители столицы получили более 100 миллионов социальных услуг. Большое внимание уделяется помощи многодетным и малообеспеченным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, заботе о москвичах старшего поколения, поддержке при трудоустройстве, решению психологических проблем и другим направлениям. К настоящему моменту социальные выплаты, льготы и пособия получают более четырех миллионов горожан – каждый третий житель Москвы.

