Собянин поздравил победителя конкурса "Воспитатель года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил победителя конкурса педагогического мастерства и общественного признания "Воспитатель года Москвы – 2021".

"Поздравляю победителя конкурса "Воспитатель года" Татьяну Аникееву! Детям из садика школы № 1980 очень повезло. Татьяна говорит, что с детства мечтала работать с малышами. Помогает им познавать мир и сама у них учится: "Дети искренние. Они мотивируют идти в ногу со временем, развиваться", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Также Собянин выразил благодарность участникам конкурса за любовь к интересной и непростой работе воспитателя.

"Дети дают много тепла тому, кто о них заботится. Желаю всем воспитателям здоровья и успехов", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в конкурсе "Учителя года Москвы" в 2021 году приняли участие более 700 педагогов. Собянин рассказал, что первое место среди коллективов заняли педагоги школы № 1520 имени Капцовых. Абсолютным победителем в индивидуальном состязании был признан учитель физики Артем Барат. Ему предстоит принять участие в конкурсе "Учитель года России – 2021".