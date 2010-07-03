Собянин отчитался о доходах за 2018 год

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Доходы Сергея Собянина по итогам 2018 года составили 7,62 миллиона рублей. Это следует из декларации, опубликованной на портале мэра и правительства столицы.

Согласно документам, в собственности мэра Москвы имеется гараж площадью 26,8 квадратных метра, в пользовании – квартира площадью 308,1 квадратных метра.

Годом ранее доходы мэра столицы составили 6,53 миллиона рублей.

Ранее о своих доходах отчитались депутаты Мосгордумы. В частности, доходы председателя парламента Алексея Шапошникова составили более 24,44 миллиона рублей.

Самый высокий доход среди депутатов столичного парламента задекларировал Павел Поселенов – почти 62,3 миллиона рублей.