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19 апреля, 23:05

Депутаты Мосгордумы отчитались о своих доходах

власть

19 апреля, 23:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Мосгордумы отчитались о доходах за 2018 год, сообщает Агентство "Москва".

Доходы председателя парламента Алексея Шапошникова составили более 24,44 миллиона рублей. Годом ранее он заработал 5,5 миллиона рублей.

В собственности спикера находятся квартира площадью 269,5 квадратных метров и одно машино-место. Также в безвозмездном пользовании у Шапошникова коттедж площадью 277,7 квадратных метров.

Кроме того, Шапошников является собственником легкового автомобиля Mercedes-Benz E350.

Доходы вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского составили почти 7 миллионов рублей. В безвозмездном пользовании Метельского находится квартира площадью 115,6 квадратных метров.

Также депутат арендует на время исполнения своих полномочий коттедж площадью 284,3 квадратных метров.

Доходы зампредседателя Мосгордумы Николая Губенко составили почти 11 миллионов рублей. У Губенко имеются легковые автомобили Mercedes-Benz Е240, Hyundai Getz и BMW 740 Li.

Также депутат также арендует одно машино-место. В безвозмедном бессрочном пользовании у Губенко находится квартира супруги площадью 111,3 квадратных метров.

Супруга Губенко владеет дачным участком площадью 1,7 тысячи квадратных метров, дачей площадью 114,3 квадратных метров, а также пятикомнатной квартирой 111,3 квадратных метров.

Самый высокий доход среди депутатов столичного парламента задекларировал Павел Поселенов – почти 62,3 миллиона рублей, самый низкий доход – Алексей Мишин (почти 60 тысяч рублей).

власть

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