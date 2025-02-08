Сергей Собянин рассказал о мероприятиях в Москве ко Дню российской науки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, подготовили мероприятия для знакомства горожан с ядерной физикой, биологией и астрономией. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Например, в столице можно посмотреть полнокупольный фильм о Солнечной системе, послушать "Атомную симфонию" и увидеть биореактор. Погрузиться в мир науки граждане также могут в Московском планетарии, Музее космонавтики, Дарвиновском и Биологическом музеях, в музеях "АТОМ" и "БИОТЕХ" на ВДНХ, рассказал мэр.

Он добавил, что в рамках экскурсий по московским инновационным предприятиям жители столицы могут узнать о производствах, которые работают над решением научных проблем и создают новые технологии.

Ранее Собянин поздравил с Днем российской науки столичных ученых и исследователей. По его словам, достижения отечественных ученых сыграли огромную роль в цивилизационном прогрессе и получили мировое признание. Градоначальник поблагодарил московских специалистов за их профессионализм и вклад в развитие российской науки.