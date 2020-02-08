Собянин поздравил россиян с Днем науки

Собянин поздравил жителей России с Днем науки

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днем российской науки. Он отметил большой вклад наших ученых в развитие цивилизации, в частности, в освоение космоса.



"Рад, что в последние годы наука снова получает поддержку и привлекает все больше молодежи", – написал градоначальник в своем Instagram-аккаунте.

Мэр также сообщил, что накануне состоялось награждение лучших молодых ученых Москвы, среди которых – Валентина Уточкина, которая занимается созданием материалов для OLED-дисплеев. Такие используют в телевизорах и гаджетах.

Известно, что девушка помимо занятий наукой также преподает и воспитывает малыша.

"Увлеченному человеку все по плечу", – добавил Собянин.

Отмечается, что всего в этом году было вручено 50 премий 87 молодым ученым, работающим в научных учреждениях столицы.