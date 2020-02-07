Москвичам предложат найти коленки лошадей и решить "семейные споры" ворон в День науки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров на площади у Киевского вокзала 8 февраля откроется экспозиция "В мире заблуждений". Мероприятие приурочено ко Дню науки, информирует пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Посетители экспозиции познакомятся с самыми распространенными биологическими мифами и предрассудками", – говорится в сообщении.

Также состоится интерактивная игра-пазл от Дарвиновского музея "Антарктическая правда", посвященная 200-летию открытия континента. В частности, участникам предложат решить "семейные проблемы" ворон и найти коленки у лошадей.

"В ходе игры посетители столкнутся с ошибочными представлениями об Антарктиде и узнают интересные факты, один из которых – открытие Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что День науки отметят в парке "Зарядье". Там подготовили для гостей интерактивное шоу, научные эксперименты, лекции и мастер-классы.