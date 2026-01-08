Сергей Собянин рассказал об обновлении парка "Сокольники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парк "Сокольники" встретил 2026 год обновленным. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

После завершения второго этапа комплексного благоустройства полностью преобразилась партерная зона парка, которая протягивается от арки Главного входа до Фестивальной площади. Кроме того, специалисты привели в порядок Фонтанную площадь и амфитеатр. Они установили навесы, сделали павильоны общепита, качели и различные малые архитектурные формы.

Для детей от 1 года до 14 лет в парке появились современные тематические игровые зоны, а в павильоне спортивно-досугового центра "Орбита" вновь заработают батутный центр, киберклуб и скейт-парк.

На обновленной Фестивальной площади находится каток "Лед". В рамках проведения работ по благоустройству его модернизировали. На катке обустроили новый борт с динамической подсветкой, а около него – современное оборудование для охлаждения, два пункта проката, сцену и зимний декор.

Площадь катка составляет более 5 тысяч квадратных метров. Одновременно на нем могут быть до 950 человек.

Ранее Собянин сообщил, что Пушкинская набережная в Москве стала еще комфортнее после благоустройства. В ходе работ специалисты расширили проход вдоль Крымского моста, а также возвели 6 павильонов вдоль реки. Набережную оформили в стиле работ советского художника-монументалиста Александра Дейнеки, творчество которого воспевало индустриализацию, спорт и авиацию.

